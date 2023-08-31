«النقل المتكامل» يحثّ سائقي الشاحنات على التأكد من سلامة الإطارات

كثّف مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي جهوده لتوعية سائقي الشاحنات باتباع الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على سلامتهم، والارتقاء بمستويات السلامة المرورية على الطرق.

وأكد المركز، خلال حملة توعية ميدانية، تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية بين السائقين، ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية، وتجنب وقوع الحوادث على الطرق، من بينها فحص إطارات المركبة، والصيانة الدورية للمركبات والالتزام بمتطلبات القيادة الآمنة. وشدد على ضرورة فحص الإطارات باستمرار، مشيراً إلى خطورة الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار الإطارات.

وأوضح أن أسباباً عدة تؤدي إلى انفجار الإطارات، منها قلة ضغط الهواء داخل الإطار أو زيادته، والحمولة الزائدة، وقطع مسافات طويلة من دون التوقف للاستراحة، فضلاً عن استخدام إطارات مستعملة أو غير ملائمة لنوع المركبة وحمولتها أو للرحلات الطويلة.

ووزع المركز منشورات على السائقين بلغات عدة، شملت العربية والإنجليزية والأوردو، تتضمن إجراءات السلامة الواجب اتباعها لضمان السلامة المرورية والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما تضمنت الفحص الدوري لبطارية الشاحنة، ومكيّف الهواء، وتجهيز حقيبة الإسعافات الأولية، والتأكد من وجود طفاية الحريق بحالة صالحة للاستخدام. وأكد المركز أهمية التأكد دائماً من صلاحية إضاءة المصابيح الخلفية والأمامية، والإشارات الأمامية والخلفية، وضرورة وجود الملصقات الفوسفورية العاكسة في حالة جيدة.