جامعة الإمارات تنظم معرض توظيف

تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة، غداً معرض توظيف، يستمر يومين، بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة، تحت شعار «التوظيف طريقك إلى النجاح» في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي، بهدف دعم الطلبة والخريجين وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية المُتاحة لهم.

وأفادت مديرة مركز التوظيف وشؤون الخريجين، اليازية الظاهري، بأن الهدف من المعرض، توفير منصة للطلبة والخريجين للتواصل مع أصحاب العمل من مختلف القطاعات، واستكشاف آفاق واسعة من فرص العمل والتدريب الداخلي وبرامج تدريب الخريجين التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية، ما يسمح لهم باكتساب نظرة واسعة حول معطيات سوق العمل، وبناء شبكات مهنية، وتعزيز آفاق حياتهم المستقبلية.

وأضافت أنه سيتم تنظيم مجموعة من الورش التحضيرية التي تسبق المعرض، وتهدف إلى تعريف الطلبة بالمقابلات الوظيفية وتدريبهم عليها، علاوة على مراجعة السير الذاتية مع المختصين، وأصحاب الاختصاص من الموارد البشرية، مشيرة إلى إقامة فعاليات على هامش المعرض تتضمن عدداً من الورش المهنية بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) وأدنوك وغرفة أبوظبي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح في القطاع الخاص.

وسيتم خلال المعرض إطلاق منصة توظيف «جامعة الإمارات - مستكشف الوظائف» حيث تعتبر هذه المنصة الرقمية رابطاً قوياً يجمع بين الشباب وأصحاب العمل الباحثين عن المواهب الناشئة من جامعة الإمارات، وتمكين أصحاب العمل من الإعلان عن الشواغر الوظيفية أو التدريبية، والبحث عن السير الذاتية، وإجراء مقابلات وظيفية مع أصحاب المواهب المرشحين للتوظيف.

• المعرض سيشهد إطلاق منصة توظيف «جامعة الإمارات - مستكشف الوظائف».