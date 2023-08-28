محمد بن راشد: المرأة الإماراتية شريكة المسيرة وصانعة الأجيال وأم الشهداء

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرأة الإماراتية في يومها، مؤكداً أن المرأة الإماراتية "شريكة المسيرة وصانعة الأجيال وأم الشهداء وصاحبة الإنجازات".

وأضاف صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": كل عام وأنتنّ أقوى وأجمل وأفضل .. كل عام وبلادنا تحتفل بإنجازاتكن وتفوقكن .. كل عام وأسرنا بخير .. ومجتمعنا إلى خير حفظكن الله وأدام على دولتنا المجد والخير والتلاحم والمحبة.