محمد بن زايد مهنئاً المرأة الإماراتية في يومها: كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) المرأة الإماراتية في يومها الذي تحتفل به الدولة في 28 أغسطس من كل عام.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة “إكس”: إلى أم الإمارات، أخواتي، أم أبنائي، بناتي. إلى المرأة الإماراتية، بنات زايد، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه، ذخرنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق. دوركن أساس، وطموحكن سماء.كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا