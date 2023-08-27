الأمن السيبراني يوصي المستخدمين بتحديث أجهزة "أبل"

أفاد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي بأن “التحديث الطارئ” الذي أصدرته شركة أبل لأجهزتها الإلكترونية مؤخراً يعالج ثغرة أمنية في منتجاتها المختلفة.

وأوصى المجلس عبر حسابه على منصة “إكس” المستخدمين إلى تحديث أجهزتهم لحماية بياناتهم الشخصية، مشيراً إلى أن الثغرة الأمنية تسمح بالوصول غير المصرح به إلى معلومات حساسة في الجهاز بشكل كامل.