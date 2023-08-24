محمد بن راشد: الموافقة على انضمام الإمارات لمجموعة "بريكس" يرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، الموافقة على انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس اليوم، يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله..

وأضاف سموه قائلاً "كما يمثل انضمام الدولة لهذه المجموعة امتداداً لفلسفتها القائمة على بناء شراكات دولية ايجابية متعددة الأطراف، ويرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه، وستبقى الإمارات مستمرة في نهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية"