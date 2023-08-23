محمد بن زايد يهنئ ناريندرا مودي بهبوط "تشاندرايان-3" على سطح القمر

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والشعب الهندي بهبوط مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" على سطح القمر.

وقال سموه، اليوم، في تغريدة في منصة "إكس": "أبارك لصديقي ناريندرا مودي والشعب الهندي هبوط مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" على سطح القمر".

وأضاف سموه: "إنجاز علمي كبير يضاف إلى الإنجازات الهندية الحضارية في خدمة البشرية، خالص تمنياتي للهند بمزيدٍ من النجاحات".