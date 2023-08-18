رئيس الدولة: بناء جسور التعاون نهج الإمارات من أجل السلام والازدهار للجميع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) أن نهج دولة الإمارات بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما.