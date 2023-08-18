تخفيضات

تقدّم مراكز تسوّق كبرى عروضاً وتخفيضات، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، ولفت متسوّقون إلى أن الأسعار تتفاوت من مكان إلى آخر، وحسب نوعية السلع، بما يتيح لكل شرائح المجتمع شراء ما يناسبهم.

هاتف

لم يتمكن متعامل مع شركات «دبي للتأمين» من التواصل هاتفياً مع خدمة العملاء، حيث يطلب منه الرد الآلي تحديد واحد من خيارين إما شراء وثيقة جديدة أو حوادث السيارات، وعند طلب الخدمة الأولى يتم وضع المتعامل على الخط إلى حين إغلاقه دون أن يجيبه أحد.

احتيال

تلقى شاب بريداً إلكترونياً ينتحل مرسله صفة جهة حكومية، تطلب منه الضغط على الرابط المرسل لدفع 20 درهماً مقابل توصيل الطلب المرسل له إلى منزله، قبل أن يدرك أنها رسالة احتيالية، ويقوم بحذفها.

زي

دعت مدارس خاصة ذوي الطلبة إلى الحضور لتسلّم الزي المدرسي قبل نفاد الكميات المتوافرة، تفادياً لتأخر أبنائهم عن مقاعد الدراسة، في حال عدم ارتدائهم الزي مع بداية العام الدراسي الجديد.

أسعار

لاحظ مستهلكون أن كثيراً من محال السوبر ماركت المتوسطة تتجاهل وضع الأسعار على السلع في الأرفف، ما يربكهم ويوقعهم في حرج، خصوصاً حين يفاجؤون بأسعار أعلى من المتوقع عند الدفع.

مخلفات

اشتكى سكّان في مبان متعددة الطوابق، قيام سكّان آخرين بإلقاء مخلفات ورقية ومعدنية في الممرات، بدلاً من إلقائها في غرفة القمامة، مطالبين مُلاك وشركات إدارة البنايات باتخاذ إجراءات صارمة ضد مَن يثبت قيامهم بتلك الأعمال.