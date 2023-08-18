عرض منتجات «فرجان دبي» في حديقتي البرشاء والورقاء

أعلنت بلدية دبي تنظيم فعالية «مطر صيف» بالتعاون مع «فرجان دبي»، وذلك في حديقة بحيرة البرشاء من 16 حتى 20 أغسطس، ثم في حديقة «الورقاء 3» بين 23 و27 أغسطس من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة العاشرة مساء، وأيام العطلة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

وتضم الفعالية الصيفية أنشطة مائية مثل المطر الاصطناعي، وفقرات الصابون الثلجي وأحواض السباحة، وفعاليات وورشاً ترفيهية ورياضية للأطفال كفقرة الطبل الإفريقي، إضافة إلى عرض منتجات فرجان دبي.

كما ستضم عدداً من المطاعم والمقاهي التي ستقدم مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات، وستتوفر خيام استراحة مكيفة للأهالي غير الراغبين في السباحة، للبقاء مع أبنائهم ومتابعتهم خلال الأنشطة الترفيهية المتنوعة.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أحمد الزرعوني: «تعمل بلدية دبي على تنظيم وإقامة الفعاليات الترفيهية الصيفية في مرافق وحدائق دبي المتنوعة التي تتيح الفرصة أمام جميع سكان إمارة دبي للترفيه والاستمتاع بما تحتويه تلك المرافق والحدائق من مختلف أشكال الترفيه. وتعد فعالية «مطر صيف» التي تنظم بالتعاون مع فرجان دبي، من الفعاليات التي توفر تجربة غنية للأطفال للاستمتاع بالأجواء الصيفية، لما تحتويه من أنشطة مميزة وجاذبة تعزز مساعي البلدية في توفير أفضل مقومات الحياة والرفاهية لمختلف شرائح المجتمع، بما يرتقي بجودة حياة سكان إمارة دبي وسعادتهم».

من جهته، أكد مدير مشروع فعالية «مطر صيف» من «فرجان دبي» جمال الشعيبي، أهمية الفعاليات الصيفية التي تستهدف الأطفال وأهالي أحياء دبي، ودورها الحيوي في تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات الأطفال، حيث تعد هذه الفعالية امتداداً للأنشطة المعرفية والترفيهية والمهرجانات التي يجري تنظيمها بالتعاون بين فرجان دبي وبلدية دبي، والتي أثمرت نجاحاً متكاملاً وأسهمت في ترسيخ أواصر التلاحم بين أبناء دبي، وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية ومستوى الرفاه وجودة الحياة.

وأضاف مدير مشروع فعالية «مطر صيف» من فرجان دبي: «تتميز هذه الفعالية بمسابقات مبتكرة للأطفال، حيث مزجت بين الرياضة والمرح وتنمية القدرات الذهنية للأطفال المشاركين، وستشهد أيضاً عروضاً في الحديقتين لمشروعات أهالي الأحياء، بما يشجع الأسر على تنفيذ مبادرات مبتكرة تجمع البعدين الاقتصادي والإنساني، وتنسجم مع تقاليد (الفريج) والموروث الشعبي الإماراتي».