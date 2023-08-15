محمد بن راشد يهنئ الهند بعيد استقلالها الـ 77

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهند بمناسبة عيد استقلالها الـ77.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس": بمناسبة احتفال الهند بعيد استقلالها الـ77، أتقدم بخالص التهاني لقيادة وشعب هذه الأمة العظيمة، وفي هذه المناسبة السعيدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها ببناء مستقبل للرخاء والنمو المشتركين، ورفع مستوى شراكتنا إلى آفاق جديدة، واستكشاف آفاق جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية. عيد استقلال سعيد