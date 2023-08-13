24 جامعة إماراتية تدعم مبادرات الشباب في «COP28»

أعلنت شبكة المناخ الجامعية، التي تترأسها جامعة نيويورك أبوظبي، عن وصول عدد الجامعات المنضمة إليها إلى 24 مؤسسة تعليم عالٍ، وذلك بعد أن استقبلت الشبكة 13 مؤسسة إضافية للتعليم العالي في الإمارات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمؤسسات المشاركة إلى 24، تسعى إلى تعزيز مشاركة الشباب، وإقامة ورش عمل قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف «COP28». وتعمل الشبكة على حشد جهود الشباب لدعم جدول أعمال فريق رئاسة المؤتمر، وتوفر منصات لإعلاء أصوات الشباب، بما يتيح لهم الإسهام في مناقشات تشكيل السياسات الأكثر أهمية لاحتياجاتهم، إضافة إلى تحفيز مشاركة الشباب والأوساط الأكاديمية استعداداً لمؤتمر الأطراف «COP28»، وذلك من خلال التعاون في البحث والابتكار في مجال الحلول المناخية، وتسهيل إقامة الحلقات النقاشية، وورش العمل، والفعاليات العامة، وغيرها.

ومن بين الأعضاء الجدد أكاديمية وجامعة أبوظبي، وجامعة عجمان، وجامعة العين، والجامعة الأميركية في دبي، وكلية الإمارات للتعليم المتقدم، وجامعة الشارقة.