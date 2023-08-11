5 مركبات جديدة لتنظيف الطرق في دبي

عززت بلدية دبي أسطولها الآلي المخصص لنظافة الطرق الرئيسة والسريعة في الإمارة بخمس مركبات جديدة ذات مواصفات تقنية وفنية متطورة، ضمن خطة موسعة لتجديد مركبات الكنس الآلي المستخدمة لنظافة الطرق الرئيسة والخارجية والسريعة.

وأكد مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي بالإنابة، المهندس سعيد عبدالرحيم صفر، أن خطة البلدية لتطوير أسطول النظافة ستشمل أنواعاً عديدة من مركبات ومعدات نظافة طرق ومناطق المدينة المختلفة، حيث جرى توريد خمس كانسات كبيرة الحجم تعمل بأنظمة ذكية ومتطورة لكنس ما يقارب 2250 كم من الشوارع السريعة والخارجية يومياً في إمارة دبي.

وقال: «نستهدف من خلال الخطة توريد أربع كانسات جديدة من النوع نفسه خلال العام الجاري، خصوصاً أنها تمتاز بالسرعة العالية لإنجاز عمليات الكنس اليومية مقارنة بالكانسات القديمة، ما سيساعد على تحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة الرقابية الميدانية للأنشطة المرتبطة بإدارة النفايات، فضلاً عن رفع مؤشرات إنجاز بلاغات تشكُّل رمال الطرق التي قد يصل عددها إلى 20 بلاغاً في اليوم خلال الأحوال الجوية التي تشتد فيها الرياح والعواصف، إضافة إلى تلبية متطلبات التوسعات الجديدة والمستمرة في التقاطعات والطرق ضمن إمارة دبي، بما يعزز من سرعة وكفاءة الخدمات البلدية المقدمة في مجال النظافة على مدار الساعة».

وأشار إلى تمكُّن فرق نظافة الطرق الرئيسة المكونة من 151 عامل نظافة و18 مشرفاً من إنجاز 670 بلاغاً طارئاً منذ بداية العام الجاري، شملت حوادث الطرق والمخلفات المتساقطة على جانبي الطرقات والحيوانات النافقة ومخلفات الرمال.

كما نُفذت سبع حملات نظافة ميدانية متخصصة لنظافة طرق الإمارة الرئيسة والسريعة والجزر الوسطية لإزالة العوائق ومخلفات الحشائش العشوائية وتراكمات الكثبان الرملية بين الحواجز الحديدية، التي تؤدي إلى عرقلة السير والتأثير على السلامة المرورية، أسفرت بمجملها عن إزالة 144 طناً من مخلفات الحشائش والأشجار الجافة والمخلفات العامة.

ويبلغ عدد الأسطول الآلي لإدارة عمليات النفايات في بلدية دبي 752 مركبة ومُعدّة، منها 35 مركبة ومعدّة مخصصة لنظافة الطرق الرئيسة، حيث يعمل الأسطول كاملاً على تنفيذ البرامج الميدانية الروتينية، وعمليات التنظيف العام، وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة في إمارة دبي. وتتنوع تلك المعدات ما بين أجهزة الكنس الآلي، ومعدات تنظيف الأرصفة والطرقات العامة، ومعدات تقطيع وفرم المخلفات الزراعية كبيرة الحجم الناتجة عن المزارع والحدائق العامة وبقايا الأشجار.

• 151 عامل نظافة و18 مشرفاً قوام فرق بلدية دبي لنظافة الطرق.

• 670 بلاغاً طارئاً أنجزتها فرق نظافة الطرق في البلدية منذ بداية العام الجاري.

• 7 حملات ميدانية لنظافة طرق دبي الرئيسة والسريعة جمعت 144 طناً من المخلفات العامة.

• 752 مركبة ومُعدَّة حجم أسطول إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي، منها 35 مركبة لنظافة الطرق.