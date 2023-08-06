«الشارقة للابتكار» يستقطب شركات ناشئة صديقة للبيئة

أكد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، قيامه برسم الطريق نحو مؤتمر المناخ من خلال سلسلة من الفعاليات المتمثلة في الندوات الافتراضية وورش العمل والمعارض التكنولوجية والمؤتمرات التي تستهدف المستثمرين والشركات الناشئة الدولية، مشدداً على سعيه لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوفير الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التحديات البيئية والمناخية.

وأشار المجمع إلى نجاحه في استقطاب العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، من ضمنها شركات ناشئة، تشمل شركة ناشئة تعمل على تطوير تقنية الهيدروجين الممنوحة ببراءة الاختراع لتجديد محركات الاحتراق وتقليل الانبعاثات، فيما تنتج شركة أخرى رافعات شوكية ذاتية القيادة تم تطويرها بواسطة خريجي جامعة لودز للتكنولوجيا في بولندا، وشركة ناشئة ثالثة تقوم بتطوير أحذية مخصصة عبر تقنيات التصنيع المضاف، كما تقوم شركة رابعة بتصنيع الروبوتات التي تعمل على تنظيف المحطات الشمسية بطريقة أسرع وكُلفة أقل، وشركة ناشئة خامسة تعمل على تحويل المركبات القائمة حالياً على الوقود الأحفوري إلى كهربائية.