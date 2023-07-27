رئيس الدولة ونائباه والحكام والشيوخ: سعيد بن زايد قامة بارزة قدمت للوطن الكثير

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته.. نهل من مدرسة (زايد) الإخلاص والوفاء.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، ويلهمنا جميل الصبر والسلوان».

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي أمس، قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم».

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

كما نعت دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات والشيوخ المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وقدموا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام، أحر التعازي والمواساة، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

‏كما قررت دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة لأخي رئيس الدولة حفظه الله، ولعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات العزيز في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأحبابه وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال الديوان في بيان أمس: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي».

كما نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أخاه المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «تغمد الله فقيدنا وفقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته.. كان رحمه الله أخاً عزيزاً، مخلصاً لوطنه، ومحباً لعمل الخير وحريصاً على خدمة المجتمع في جميع المسؤوليات التي تولاها.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي.

وقال في بيان أمس: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي. وقال في بيان أمس: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي. وقال بيان للديوان أمس: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي.

وقال بيان للديوان أمس: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي. وقال بيان للديوان أمس: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي».

ونعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر» أمس: «أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون». كما نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نعزّي صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه وجميع آل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، الشيخ سعيد بن زايد قامة وطنية بارزة قدمت للوطن الكثير، وسيبقى سموّه حاضراً في ذاكرة الإمارات وشعبها، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، المغفور له، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون».

محمد بن زايد:

• «رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته نهل من مدرسة (زايد) الإخلاص والوفاء».

محمد بن راشد:

• «خالص التعازي والمواساة لأخي رئيس الدولة ولعموم آل نهيان ولشعب الإمارات العزيز في وفاة الشيخ سعيد بن زايد».

منصور بن زايد:

• «سعيد بن زايد.. كان مخلصاً لوطنه، ومحباً لعمل الخير وحريصاً على خدمة المجتمع في جميع المسؤوليات التي تولاها».

حمدان بن محمد:

• «أسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد سعيد بن زايد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته».

مكتوم بن محمد:

• «سعيد بن زايد قامة وطنية بارزة قدمت للوطن الكثير وسيبقى حاضراً في ذاكرة الإمارات وشعبها».

أحمد بن محمد:

• «أتقدم بخالص العزاء إلى رئيس الدولة وآل نهيان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».