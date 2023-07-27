مواطنون عبر «تويتر»: رحمك الله يا بهيَ الطلعة

تصدر وسم المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي تغير اسمه إلى «إكس»، عقب إعلان نبأ وفاة سموه أمس.

ونعى مغردون من الإمارات، مواطنون ومقيمون، ومغردون من دول عربية أخرى، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر مغردون، من خلال الوسم، عن حزنهم على رحيل الفقيد، واصفين نبأ وفاته بالصادم والمحزن. فقال أحد المغردين: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع.. وإنا على فراقك لمحزونون.. نبأ صادم وحزين».

وقال آخر: «بكل حزن وأسى، تلقينا اليوم نبأ وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد.. رحمه الله، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

واستذكر آلاف المغردون إسهامات وإنجازات الفقيد، ووصفوه بـ«صانع السعادة» و«بهي الطلعة»، فقال أحدهم: «الأب الروحي لنادي الوحدة وصانع السعادة وبهي الطلعة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

وقال آخر: «شهدت مسيرة الراحل محطات كثيرة من الإنجازات والعطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع وقطاع الرياضة في الإمارات، حيث كان المغفور له مخلصاً في المهام التي أوكلت إليه وكان محباً للرياضة ومشجعاً لرفع اسم الإمارات في المحافل الدولية».

كما حملت جميع تغريدات المتابعين دعوات نابعة من قلوبهم للشيخ سعيد بن زايد، في يوم وفاته، فقال أحدهم: «اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله.. ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

وقال آخر: «اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المُنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً اللهمّ اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة».

من جانب آخر، تقدم المغردون بالتعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وآل نهيان الكرام، في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، معبرين عن مواساتهم لهم في مصابهم الجلل. فقال أحدهم: «اللَّهم امسح على قلوبهم وألهمهم الصبر والسلوان اللَّهم اجبر كسرهم واجعلهُم لقضائك وقدرك صابرين محتسبين..».

وقال آخر: «أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم وألهمكم الصبر والسلوان.. ورحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة.. صادق العزاء إلى دولة الإمارات حكومةً وشعباً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد رحمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي سياق متصل، قدم مغردون من دول عربية مختلفة التعازي لدولة الإمارات وحكامها وشعبها، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، معبرين عن تضامنهم مع مصابهم في وفاة فقيد الوطن، فقال أحدهم: «أتقدم بصادق العزاء والمواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن زايد رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال آخر: «خالص تعازينا لدولة الإمارات الحبيبة حكاماً وشعباً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته اللهم آمين يا رب العالمين».

• شهدت مسيرة الراحل محطات كثيرة من الإنجازات والعطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع وقطاع الرياضة في الإمارات.

• مغردون عرب: «خالص تعازينا لدولة الإمارات الحبيبة حكاماً وشعباً».