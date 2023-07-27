رئيس الدولة والشيوخ يشيّعون جثمان الفقيد سعيد بن زايد

شيّع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، وسمو شيوخ آل نهيان الكرام، جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، إلى مثواه الأخير، وووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة، سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام، ودعا المصلون المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويكرم نزله جزاء ما قدّمه خلال حياة حافلة بالعطاء والعمل، كرّسها لخدمة شعبه ووطنه، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب، «إنا لله وإنا إليه راجعون».