"بيت الخير" تنفق 46 مليون درهم لدعم 17 ألفا و554 أسرة مواطنة

حققت أفرع "بيت الخير" نموا في عطائها في النصف الأول من هذا العام ليبلغ عطاؤها حتى نهاية يونيو 2023 مبلغ 46 مليونا و47 ألفا و896 درهما استفاد منها 17 ألفا و554 أسرة وحالة حيث حقق فرع دبي رقما مهما بلغ 25 ألفا و292 ألفا و526 درهما استفادت منه 8550 أسرة وحالة في دبي والشارقة في حين جاء في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق فرع عجمان الذي يخدم أيضا عددا من الأسر في إمارة أم القيوين ليبلغ إنفاقه 7 ملايين و963 ألفا و339 درهما استفاد منه 3292 أسرة وحالة.

أعلن ذلك عابدين طاهر العوضي مدير عام "بيت الخير" مضيفا أن فرع الفجيرة الذي يخدم إمارة الفجيرة والساحل الشرقي قد حقق إنفاقا بلغ 4 ملايين و609 آلاف و11 درهما استفادت منه 2128 أسرة وحالة في حين بلغ عطاء فرع رأس الخيمة 6 ملايين و432 ألفا و871 درهما استفادت منه 2804 أسرة وحالة في أنحاء رأس الخيمة وإمارة أم القيوين المحاذية.

ونوه العوضي بإن أداء "بيت الخير" في حتا ينمو من شهر إلى آخر بعد أن تم تطوير منفذ الجمعية التمويلي هناك ليرقى بمهامه إلى مستوى فرع خامس ليخدم الأسر المواطنة الأقل دخلا والحالات المعسرة في المدينة وما حولها حتى حدود سلطنة عمان الشقيقة حيث أنفق خلال النصف الأول مليونا و750 ألفا و149 درهما استفادت منه 780 أسرة وحالة.

يذكر أن "بيت الخير" بدأت في دبي وهي تسعى لأن تكون قريبة من مجتمع المستفيدين لكي تكون على دراية بظروف واحتياجات الأسر المواطنة المستهدفة في أماكن عيشها وتواجدها مما يساعد الجمعية على اختيار الأسر الأقل دخلا وييسر التواصل مع الأسر والحالات المحتاجة لقربهم الجغرافيا من مكاتب الجمعية وإداراتها المحلية كما تم اختيار الباحثات الاجتماعيات وعددهن 20 باحثة من ذات المجتمع المحلي ليقمن بدراسة طلبات المساعدة واختيار الأكثر استحقاقا لأنهن أكثر معرفة ودراية بالمجتمع المحيط وتم تدريبهن وتأهليهن ليكن قادرات على تجسيد رسالة الجمعية وتمثيلها خير تمثيل.