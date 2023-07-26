تضمنت 5 مهام رئيسة.. حملة تفتيشية على صالونات ومراكز التجميل النسائية في أبوظبي

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية توعوية قامت بها مفتشات مركز بلدية مدينة زايد، شملت صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، وصالات الألعاب، ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصات المركز، في كل من مدينة محمد بن زايد، شاطىء الراحة، مدينة شخبوط، مدينة ربدان.

وأكدت مفتشات البلدية خلال الحملة على أهمية توفير كافة الاشتراطات الصحية لمزاولة خدمات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، وصالات الألعاب ، وذلك ضمن إطار الحرص على تعزيز صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

وتضمنت عملية التفتيش التي قامت بها مفتشات البلدية، 5 مهام رئيسة، هي "فحص مواد التجميل ومستحضراتها، التأكد من صلاحيتها، معاينة الأدوات والمواد المستخدمة، حث العاملات في هذه المراكز على ارتداء الزي الموحد أثناء تقديم الخدمات، والتأكيد على نظافة الصالونات ومراكز التجميل والنوادي الرياضية النسائية.

واستهدفت الحملة رفع مستوى وعي العاملات في صالونات الحلاقة والتجميل النسائية، وصالات الألعاب وحثهن على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تنص عليها قوانين تنظيم هذه المهن والخدمات، والمساهمة في دعم وتعزيز صحة وسلامة مرتادات هذه المراكز الخدمية، من خلال العناية التامة بالأدوات المستخدمة، وعدم استخدام مواد تجميلية منتهية الصلاحية، أو معدات غير مرخصة، أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعمول بها في أبوظبي.

كما أولت الحملة اهتماماً كبيراً بشأن توعية السيدات مرتادات هذه المراكز وتوجيه النصائح المهمة إليهن، وحثهن على أهمية التبليغ عن أي مخالفات تحصل في هذه المراكز، وذلك بهدف حمايتهن، وتوفير أفضل الخدمات وبالمعايير الصحية المطلوبة التي تحمي صحتهن وسلامتهن، الأمر الذي يشكل أولوية قصوى لبلدية مدينة أبوظبي وفرقها المختصة.