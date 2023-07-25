خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ19

قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بزيارة إلى مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ19، والذي يُعد واحداً من أهم المهرجانات التي تحتفي بالتراث الإماراتي العريق.

واطّلع سموه على أجنحة بعض الجهات المشاركة، التي تَعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل، وما يرتبط به من صناعات ومنتجات غذائية وطنية ذات جودة عالية.

واستمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته التفقدية في المهرجان، إلى شرحٍ من أعضاء لجنة التحكيم عن مسابقات الرطب المختلفة، وشروطها ومعاييرها وحجم المشاركة والجوائز المرصودة لها.

كما التقى سموّه عدداً من المشاركين في المهرجان من ممثلي الشركات المحلية والدولية، وتبادل معهم الأحاديث الودية بشأن المهرجان ودوره في إبراز التراث الإماراتي، وتسليط الضوء على مكانة الرطب في الحياة الثقافية والتراثية والاقتصادية لدولة الإمارات.

يُذكر أن المهرجان، الذي ينعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتُنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي تراث الإمارات، يقام خلال الفترة من 17 حتى 30 يوليو الحالي في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.