«إقامة دبي» تحصل على الاعتماد العالمي للدراسات المستقبلية

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إنجازاً وطنياً جديداً، يسهم في تعزيز مكانة إقامة دبي كجهة حكومية رائدة في مجال استشراف المستقبل، وذلك بحصولها على الاعتماد العالمي من الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية لبرنامج استشراف المستقبل.

وتعتبر إقامة دبي الجهة الأولى في الإمارات، وإحدى الجهات المتخصصة القليلة في العالم التي تقدم برامج معتمدة في مجال استشراف المستقبل، حيث قدمت برنامجها لاستشراف المستقبل بعد تطويره بالتعاون مع الجامعة الأم يركية في الإمارات، وذلك بهدف تعزيز قدرات المؤسسات والقادة على فهم وتحليل التحديات والاتجاهات المستقبلية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المستنيرة.

وأكد مدير عام الإدارة، الفريق محمد أحمد المري، أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة تأكيد للتميز والتفوق الذي حققته إقامة دبي في مجال استشراف المستقبل، وتعزز من مكانتها المحلية والإقليمية والعالمية، كونها تعمل على تطوير الكفاءات المستقبلية، وتمكين القادة والمؤسسات من ابتكار حلول رائدة واتخاذ قرارات استراتيجية مبتكرة، تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والتفوق الاقتصادي.

ولفت إلى أن نهج إقامة دبي في تعزيز نطاق شركائها الاستراتيجيين، وتوسيع قاعدة التعاون في المجالات المتخصصة، ومع جهات مثل الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية والجامعة الأم يركية في الإمارات، ستسهم في تزويد المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية بالعديد من البرامج والمعرفة.