%36 نسبة زيادة رخص القيادة الجديدة في دبي

ارتفع عدد رخص القيادة الجديدة الصادرة في إمارة دبي، خلال العام الماضي، بنسبة 36%، مقارنة مع عددها في عام 2021، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال مدير إدارة ترخيص السائقين في الهيئة، جمال السادة، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد رخص قيادة السائقين الجديدة الصادرة في عام 2022 لكل فئات المركبات، وصل إلى 190 ألفاً و189 رخصة، مقارنة بـ139 ألفاً و865 رخصة خلال عام 2021.

ورداً على سؤال حول أهم ما تعتزم الهيئة تطبيقه من مشروعات خلال الفترة المقبلة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للسائقين، أشار السادة إلى أنه يتم العمل حالياً على ترقية أنظمة فحص السائقين، التي تشمل نظام الساحة الذكي، وفحص الطريق، وفحص المعرفة باستخدام أحدث التقنيات، وعبر أتمتة معايير نظام الفحص الحالي، لتحسين أداء وكفاءة خدمات الفحص.

وتابع أن الهدف من عمليات التطوير يصب في خدمة توجّهات الحكومة، ودعم جهودها في تحويل إمارة دبي إلى أذكى مدينة في العالم، والتميز في تقديم الخدمات.

وأفاد بأن مبادرة «رخّص وانطلق»، أسهمت في تحقيق 92% من نسبة التحول الرقمي في خدمات ترخيص السائقين، وفقاً لإحصاءات عام 2022، التي أظهرت أيضاً خفض معدل زمن تقديم الخدمة بنسبة 75%، حيث انخفض الزمن من 20 دقيقة إلى خمس دقائق.

وأضاف أنها أسهمت أيضاً في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، وخفض معدل زيارة معاهد تعليم قيادة المركبات بنسبة 53%، حيث تقلصت خطوات رحلة المتعامل من 12 خطوة إلى سبع خطوات.

وتابع أن المبادرة حققت مؤشرات أداء عالية، منها ارتفاع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمة من 93% إلى 97%، وسرعة الحصول على الخدمة من 87% إلى 97%، وسهولة الاستخدام من 88% إلى 94%، وارتفعت نسبة إمكانية الوصول للخدمة من 90% إلى 94%.

وتقوم فكرة فحص الساحة الذكية على تحويل مركبات فحص السائقين إلى مركبات ذكية قادرة على اكتشاف مناطق مناورات الفحص، ومدى استجابة السائق لكل مناورة، من خلال كاميرات وحسّاسات عالية الكفاءة، مرتبطة بمعالج مركزي قادر على جمع مختلف البيانات، واحتساب الأخطاء بشكل آلي.

وتم تجهيز ساحة الاختبار بعلامات خاصة، تتعرف المركبة من خلالها إلى مناطق المناورات الخمس، بمجرد مرور المركبة فوقها، عبر منظومة الكاميرات الجانبية المتوافرة بالمركبة، ومن ثم ترسل الصور والبيانات إلى معالج تقني لاحتساب النتيجة، كما تم تجهيز مركبة الفحص بكمبيوتر لوحي لتوضيح المناورات، من خلال تعليمات صوتية عند مرحلة الاختبار.