لجنة إمارة دبي لانتخابات «الوطني» تؤكد جاهزيتها

أكدت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي جاهزيتها الكاملة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2023 الذي يشكّل محطة جديدة في مسيرة تعزيز المشاركة السياسية لتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صنع القرار، ويسهم في إعداد مواطن أكثر قدرة على التأثير في قضايا الوطن.

وأكد رئيس اللجنة، عيسى محمد خليفة المطيوعي، خلال جولة تفقدية لمقر اللجنة في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، جاهزية مقر لجنة دبي، وفق أعلى المعايير، في تقديم الخدمات والدعم اللازم لكل المشاركين في الانتخابات، حيث باشرت اللجنة عملها فور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن مقار لجان الإمارات الخاصة بالدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ترسخ نهجاً جديداً رائداً في إدارة العملية الانتخابية وتعزّز المشاركة السياسية كأحد ركائز تطور المجتمع الإماراتي، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين، للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية، ووضع قواعد متينة لإدارة هذا الحدث المهم في المستقبل، منوهاً بأنه تم توفير الكوادر الإماراتية المدربة لاستقبال المرشحين وإدارة عمليات التسجيل، بما يتوافق مع شروط ومتطلبات الترشح.

وعقب الزيارة التفقدية عقدت لجنة إمارة دبي اجتماعها الدوري، واستعرضت الجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات، والذي يوضح أهم محطات العملية الانتخابية ابتداء من الإعلان عن فتح باب الترشح في السابع من أغسطس المقبل، وفترة تسجيل المرشحين التي ستمتد من 15 إلى 18 من أغسطس، ومن ثم كل المراحل حتى الإعلان عن القائمة النهائية للفائزين في 13 من أكتوبر المقبل.

وناقش الاجتماع مهام ودور لجنة الإمارة المشار إليه في التعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، ومقارنتها بالخدمات الحالية المتوفرة والخدمات المطلوب توفيرها خلال كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان دعم وإنجاح العملية الانتخابية.

وأشار الاجتماع إلى أن استمارات الترشح سيتم توفيرها بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، كما سيتم توفير اللوحات الإرشادية اللازمة للوصول إلى موقع مقر اللجنة (قاعة حتا) في مركز دبي التجاري العالمي، وستُخصص خدمة المواقف المجانية للسيارات خلال فترات التسجيل.