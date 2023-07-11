المرحلة الأولى من "تطوير شارع الاتحاد" تستوعب 16 ألف مركبة في الساعة

افتتحت اللجنة المرورية بإمارة عجمان، أمس، المرحلة الأولى من مشروع شارع الاتحاد والذي يشمل افتتاح جسر النعيمية أمام المركبات لتبدأ الحركة المرورية بانسيابية من شارع عجمان الحدودي حتى تقاطع شارع الشيخ خليفة.

وصرح نائب قائد عام شرطة عجمان ورئيس اللجنة المرورية، العميد خالد محمد النعيمي، أن افتتاح المرحلة الأولى تم بجهود مشتركة من اللجنة المرورية بإمارة عجمان وقبل الموعد المحدد لإنجازها، وذلك بالتعاون بين شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط، إضافة إلى مواصلات عجمان، وذلك إطار حرص اللجنة الدائم على ضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وأضاف رئيس اللجنة المرورية أن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع ساهم بتوفير خمسة مسارات في الشارع الجديد توافقًا مع حجم الاستخدام بما يضمن استيعاب الشارع 16 ألف مركبة في الساعة.