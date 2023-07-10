إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الاتحاد في عجمان

أنجزت بلدية عجمان المرحلة الأولى من مشروع شارع الاتحاد، لتفتح الجسر أمام حركة المركبات من شارع عجمان الحدودي حتى تقاطع شارع الشيخ خليفة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، الدكتور محمد بن عمير، إنجاز أولى المراحل قبل الموعد المحدد لإتمامها، مبيناً أن العمل تواصل بشكل دؤوب منذ بداية الأعمال التطويرية في يوليو العام الماضي.

وقال بن عمير إن البلدية وفرت خمسة مسارات توافقاً مع حجم الاستخدام، بما يضمن استيعاب الشارع 16 ألف مركبة في الساعة، وتقليل نسبة الرحلة بمقدار 50%، مثمناً جهود الكفاءات المؤهلة والفئات العاملة التي تعمل لإنجاز المشروع الحيوي المندرج ضمن مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز الترابط بين المجتمعات السكنية.

وأفاد مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، المهندس عبدالله المرزوقي، أن العمل في المشروع سيستمر حتى إنجازه بالكامل، إضافة إلى إنجاز جسر للقادمين من شارع الحسن بن الهيثم للمتجهين لخارج الإمارة من منطقة عجمان الصناعية باتجاه الشارقة.

وافتتحت البلدية الجسر بعبور مركبات راصد التابعة لها، تمهيداً لعبور المركبات.