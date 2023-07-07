«معاً» تشجع التطوع المجتمعي من خلال «رحلة أجيال»

نظّمت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، جولة جديدة من مبادرتها «رحلة أجيال»، لتعزيز المشاركة المجتمعية بين كبار المواطنين والمتطوعين الشباب.

وأفاد أحد كبار المواطنين، عبدالله المازمي، بأن «هذه المبادرات تتيح مشاركة المعرفة التي اكتسبناها على مر السنين».

وتحدث عمر حسن عن تجربته كمتطوع، وكيف ساعده الوقت الذي أمضاه مع كبار المواطنين وغيرهم من المتطوعين على بناء علاقات مميزة ليشكلوا عائلة واحدة.

وقال إن التطوع يرسخ شعوراً بالانتماء، ويتيح اختبار تجربة إيجابية تشبه أجواء العائلة. وأضاف: «ساعدني التطوع على تحسين العديد من المهارات، بما في ذلك التواصل مع الآخرين، ما أثر بشكل كبير على تقديري لذاتي، وجعلني أدرك إمكاناتي في مجال القيادة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع بالإنابة في هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، الدكتور محمد الظاهري، إن مبادرة رحلة أجيال تمثل نهجاً مبتكراً للمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، حيث تركز على زيادة التفاعل بين الأجيال المختلفة.