عروض صيف الشارقة 2023 تنطلق بنسخة استثنائية احتفالا بعامها الـ20

انطلقت اليوم، فعاليات "عروض صيف الشارقة 2023" الحدث التجاري والسياحي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنويا، وإحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم الإمارة السنوي لقطاع التجزئة، حاملة معها هذا العام باقة من العروض الترويجية، والتخفيضات الكبرى، وتجارب التسوق والفعاليات الترفيهية، والجوائز القيّمة التي تستمر على مدار 65 في كافة أرجاء الإمارة، من 01 يوليو حتى 03 سبتمبر القادم.

وتحتفي غرفة الشارقة هذا العام بمرور 20 عاما على انطلاق عروض صيف الشارقة، رافعة شعار "يا هلا بصيفنا في الشارقة"، من خلال نسخة استثنائية لسكان وزوار الإمارة، تقدم للمتسوقين تخفيضات بنسب تتراوح بين 25 إلى 75 %، على أشهر العلامات التجارية العالمية، فضلا عن خصومات تمنحهم فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في مراكز التسوق والمحلات التجارية المنتشرة في أرجاء الشارقة خلال فصل الصيف.

وتكافئ عروض صيف الشارقة 2023 المتسوقين الذين ينفقون مبلغ 100 درهم ومافوق، بمجموعة كبيرة من الجوائز والعروض الترويجية المتميزة، التي خصصتها غرفة الشارقة احتفالا بهذه المناسبة وتشتمل على قسائم مشتريات بأكثر من 100 ألف درهم، وباقات سياحية وفندقية، فضلا عن السحب الكبير على سيارة نيسان باترول 2023، بالإضافة إلى الجوائز القيّمة التي خصصتها مراكز التسوق في كافة مدن ومناطق الإمارة.

أجواء احتفالية.

وأكد مدير عام غرفة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي، أن إمارة الشارقة ستشهد هذا العام أجواء صيفية احتفالية تنشر السعادة بين الزوار والمقيمين خلال عروض صيف الشارقة التي تحتفي هذا العام بعيدها الـ20، والتي تعد أحد أهم الأحداث التجارية التي تشهدها الإمارة، وتتسابق المحال ومراكز التسوق على التسجيل فيها لإطلاق أفضل عروضها على مدار العام، للاستفادة من نسب الإنفاق العالية التي يشهدها هذا الموسم الزاخر بالفعاليات الجاذبة والتخفيضات المغرية والأسعار التنافسية والجوائز القيمة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات الزوار والسياح من مختلف الفئات العمرية.

من جانبه أشار مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، عبد العزيز محمد شطاف، إلى أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية بكل تفاصيلها بما يجسد حرص غرفة الشارقة على إطلاق العديد من المهرجانات والعروض الناجحة على مدار العام، نتيجة لسنوات من الخبرة الطويلة التي راكمتها الغرفة في تنظيم الفعاليات الاقتصادية الرائدة في الإمارة على امتداد أكثر من خمسة عقود بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لدعم قطاع تجارة التجزئة وتحريك العجلة الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال من داخل الإمارة وخارجها على ضخ مزيد من الاستثمارات وتوسعة أعمالهم وتأسيس الشركات، فضلا عن تعزيز حضور إمارة الشارقة السياحي لتظل وجهة جذب أولى على مستوى المنطقة.

من جهته أكد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، إبراهيم راشد الجروان، أن عروض صيف الشارقة تعد وجهة مثالية للتسوق والتوفير والاستمتاع بالمعالم السياحية والتاريخية العريقة للإمارة، كما تعد فترة ذهبية لقطاع التجزئة، حيث تنشط الحركة التجارية مع دخول المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة في سباق على جذب أكبر عدد من الزوار والمتسوقين، من خلال إطلاق أقوى العروض، وتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية، وتخفيضات كبيرة تلبي احتياجات التسوق والترفيه لمختلف الأعمار والجنسيات، مؤكدا أن غرفة الشارقة حريصة دوما على تطوير عروض صيف الشارقة بالتعاون مع كافة شركائها الاستراتيجيين، لضمان مواكبة التطورات الشاملة والمتسارعة التي تشهدها الشارقة على كافة المستويات.

وتمثل عروض صيف الشارقة حدثا نوعيا على مستوى دولة الإمارات بفضل مقوماتها الفريدة والمتنوعة، والتي تشتمل على الفعاليات المتعددة والعروض الترويجية الكبيرة، إضافة إلى الأنشطة المتميزة التي تساهم في تنشيط السياحة في الإمارة، وتفتح المجال أمام زوار الشارقة لاختبار أفضل التجارب المتميزة وقضاء أمتع الأوقات في ربوعها.