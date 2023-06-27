دليفري

طالب مستخدمون لتطبيقات توصيل الطعام بضرورة توفير ورش توعية للسائقين المكلفين بعملية التوصيل «الدليفري»، تتضمن إلى جانب احترام القوانين المرورية كذلك احترام خصوصيات البيوت التي يقصدونها.

مواقف

تفاجأت متسوقة قصدت سوق الذهب بمنطقة ديرة في دبي بارتفاع سعر تذكرة أحد المناطق المخصصة للمواقف، والتي يشرف على إدارتها أفراد من دول آسيوية إذ تصل إلى 30 درهماً في الساعة الواحدة وذلك على الرغم من صغر مساحتها.

بنك

تفاجأت متعاملة لدى بنك، قصدت فرعه في الاتحاد مول، من عمل موظفتين فقط على كاونتر الصرافة، وذلك على الرغم من الإقبال الكبير من المتعاملين بالتزامن مع قرب العيد والحاجة للعملات النقدية الورقية لتوزيع العيدية على الأطفال.

انسيابية

أثنت مسافرة على انسيابية الحركة أمام مطار دبي الدولي، وذلك على الرغم من حركة المسافرين الكثيفة خلال هذه الفترة التي تتزامن الإجازة الأسبوعية وإجازة العيد.

رعاية

أثنى مواطن على جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، ومنهم العمالة المساعدة، لاسيما بعد أن اكتشف إصابة العاملة المساعدة في منزله بمرض السرطان وتوافر العلاج لها بالمجان في مستشفى توام بالعين.

أضاحٍ

أشاد مستخدمو تطبيقات ذكية خاصة بشراء المواشي، التي يتم ذبحها تحت إشراف بلدية دبي، على الخصومات الخاصة بشرائها خلال ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يسهم في تقليل الازدحام أول أيام العيد حيث الإقبال الكبير على شراء الأضاحي.