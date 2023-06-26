سفير الإمارات يحضر لقاء رئيسة المجر بالسفراء العرب

شارك سعادة سعود حمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المجر، في اللقاء الذي عقدته فخامة كاتالين نوفاك رئيسة المجر، بالسفراء العرب المعتمدين لدى بلادها، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون وتنمية العلاقات بين الدول العربية والمجر.

ورحبت فخامتها في مستهل حديثها بالسفراء، وعبرت عن أهمية الوطن العربي لدولة المجر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وثمنت فخامتها حضور مجلس السفراء العرب هذا اللقاء، مؤكدة أهمية التعاون الوثيق على الصعيدين الثنائي والدولي.

من جانبه، نقل سعادة الشامسي، في مداخلته، تحيات القيادة الرشيدة لفخامتها، وعبر عن الحرص على دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع المجر، ولا سيما في برامج الفضاء وتبادل الخبرات في مجال الخدمات الحكومية.

وأكد سعادته أهمية المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، لتعزيز العمل المناخي العالمي.

من جهتها قدمت سعادة كريمة القباج سفيرة المملكة المغربية لدى المجر وعميدة المجلس، الشكر لخفامتها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة واهتمامها بالشأن العربي.