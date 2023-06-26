إقامة دُبيّ تُعلن مواقيت العمل خلال إجازة عيد الأضحى

حَدَدت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ مواقيت العمل خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك، والتي ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وحتى الأحد الموافق 30يونيو 2023 فيما يواصل مركز سعادة المتعاملين المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 ( صالة القادمون) تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. فيما يعمل مركز سعادة المتعاملين في العوير طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءً، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.

وأشارت إلى أن خدماتها الرقميّة تُمثل قنوات للتواصل وإنجاز المُعاملات بشكل ٍ سَلس يختصر الوقت والجهد، مؤكدة أنَّ استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى يأتي في إطار رسالة الإدارة لتوفير أقصى درجات المرونة والراحة لإسعاد عُملائها بتقديم خدماتٍ رقميّةٍ شاملة على مدار الساعة.

كما يمكن للمتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال " آمر " على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام تطبيق http://www.gdrfad.gov.aeDubai now والموقع الإلكتروني للإدارة في انجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وأوضحت الادارة العامة أن مركز سعادة المتعاملين المتواجد بقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير سيستقبل المتعاملين من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة ليلا طوال إجازة العيد.

وقدّمت "الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ " أسمى آيات التهاني والتبريكات بمُناسبة عيد الأضحى المُبارك إلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، سائلةً الله العليّ القدير أنّ يُعيده على الجميع بالصحّة والعافية. وأن يمن على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.