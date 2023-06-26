​شرطة الشارقة تعلن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن جاهزيتها التامة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال توظيف إمكانياتها البشرية والمادية والتقنية الداعمة لتعزيز الأمن والأمان لكل من على أرض الشارقة، مواطنين ومقيمين وزائرين، والاستمتاع بعطلة العيد، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية، والتواجد الميداني من مختلف الفرق التخصصية الشرطية.

وفي هذا السياق، دعت شرطة الشارقة أفراد الجمهور إلى التعاون معها لضمان الاستمتاع بإجازة آمنة، وذلك من خلال الالتزام بالإرشادات التالية:-

الالتزام بالتعليمات بشأن عدم الدخول إلى المناطق المحظور فيها السباحة، ومراقبة الأبناء عند نزول البحر، ومتابعتهم، وعدم تركهم بمفردهم.

قيادة الدراجات المائية بحذر وعدم الاقتراب من مناطق السباحة، مع ارتداء سترة النجاة طوال فترة استخدام الدراجات المائية.

عدم قيادة المركبات بطيش وتهور، والالتزام بخط السير الإلزامي، وترك مسافة كافية بين المركبات، مع عدم الانشغال بغير الطريق.

تقيد المشاة بالأماكن المخصصة لهم، وعدم قطع الطريق من أمام المركبات، تفادياً لوقوع حوادث عالية الخطورة، مما قد ينجم عنه من وفيات وإصابات.

التعاون في مكافحة الظواهر السلبية التي تنشط في هذه المناسبات من العام، ومنها ظاهرة التسول، والعمالة الجائلة التي تعرض خدمة ذبح الأضاحي في المنازل لمخاطر تهدد صحة وسلامة الأفراد.

اتخاذ إجراءات السلامة والحماية في المنزل، وخاصة عند الاستعداد للسفر خلال هذه الفترة من الصيف، وإغلاق الأجهزة الكهربائية تجنباً لمخاطر الحريق، واتباع كافة الإجراءات التي تكفل الأمن والسلامة.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع للتواصل معها للإبلاغ عن أية ظواهر تكدر أمن المجتمع من خلال الاتصال على الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة، أو عبر خدمة (حارس) المتوفرة على تطبيق شرطة الشارقة، متمنية للجميع قضاء عطلة ممتعة في شارقتنا الباسمة.