المواقف العامة مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد في الشارقة باستثناء بعض المناطق

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تخصيص 293 مفتشاً لرقابة الأسواق والمنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز وغيرها، ورصد السلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتسخير كافة الإمكانية لتوفير بيئة مثالية للقاطنين والزوار وتوفير أفضل الخدمات لهم بما ينعكس إيجاباً على البيئة المثالية التي تتمتع بها الإمارة الباسمة وأجواء العيد المتميزة.

وفي هذا السياق أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية خصصت 110 مفتشين لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات وغيرها، وعلى صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من التزام هذه المنشآت بالمعايير واللوائح الصحية المنظمة لسير العمل، خصوصاً وأن هذه المنشآت تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد لذا تعزز البلدية من دورها الرقابي والتوعوي وتنظيم الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة وتوعية العاملين بأفضل الممارسات الصحية.

وأوضح الطنيجي أن البلدية ستزيد عدد الأطباء البيطريين في مسلخ الشارقة وزيادة عدد ساعات العمل لمتابعة الإقبال الكبير على ذبح الأضاحي، حيث يقوم الأطباء بفحص الأضحية قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها وصحتها، وخلوها من أية أمرض بهدف تقديم غذاء آمن وصحي للمستهلكين، مشيراً إلى أن البلدية ستكثف من رقابتها على شحنات المواشي الواردة من منفذ ميناء خالد، حيث تشرف البلدية على المحجر الخاص بالمواشي في المنفذ، وتقوم بالتعقيم والتطهير عند الضرورة تفادياً لأية أمراض.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن هناك 183 مفتشاً يؤدون دوراً هاماً في إطار استعداد البلدية لاستقبال العيد، وذلك بتشديد الرقابة لرصد مشوّهات المظهر العام خصوصاً القصابين الجائلين الذين يكثر نشاطهم خلال عيد الأضحى، لذا تحذر البلدية من التعامل معهم حرصاً منها على سلامة وصحة أفراد المجتمع خصوصاً وأنهم يفتقدون للشروط والمعايير الصحية الواجب اتباعها عند الذبح كنظافة المكان والمعدات وغيرها، ولما يشكلوه من خطر على الصحة والبيئة.

وستقوم فرق التفتيش كذلك بتشديد الرقابة على المحلات والبقالات لمنع بيع وتداول الألعاب النارية لما تسببه من إزعاج وأذى للسكان وتشكل خطراً على سلامة الأفراد خصوصاً الأطفال لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة، لذا تمنع البلدية بيعها وتنظم حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من عدم بيعها والتعامل معها، كما تحذر من استخدامها وتحرص على توعية الجمهور بذلك.

ونوّه عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية أن المواقف العامة الخاضعة للرسوم ستكون مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، وستواصل فرق التفتيش رصد ومتابعة آلية الاستفادة من خدمة المواقف العامة للحد من أية سلوكيات تشوّه المظهر العام.



وفيما يخص الحدائق أفاد الطنيجي أن حدائق مدينة الشارقة تستقبل الزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، في حين يستقبل منتزه الشارقة الوطني زواره من الساعة 9 – صباحاً – 11 مساءً، وبذات التوقيت تفتتح حديقة الرولة أبوابها أمام الجمهور.

وأشار مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى أن شواطئ الشارقة وجهات سياحية متميزة تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد وخصوصاً في ظل الأجواء الصيفية التي تحفز الجمهور على التوجه للاستمتاع بأجواء البحر الباردة، واستمراراً لدورها الرقابي ستقوم البلدية بتكثيف الرقابة على هذه الشواطئ وزيادة عدد المفتشين والمنقذين للتعامل مع أية حالات طارئة وتعزيز منظومة الأمان والسلامة وحث الجمهور على الالتزام بالتعليمات.

يعمل مركز الاتصال في بلدية مدينة الشارقة على الرقم 993 طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة لاستقبال طلبات وملاحظات وبلاغات الجمهور والتعامل الفوري معها، وسيكثف المركز عمله خلال العيد للتعامل مع ما يرد له من مكالمات، كما تحث البلدية الجمهور على عدم التردد في التواصل معها لأية ملاحظات أو استفسارات والإبلاغ عن أية سلوكيات سلبية يتم رصدها.