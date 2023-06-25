محمد بن راشد مهنئاً أوائل الثانـوية: نبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، الطلبة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الأكاديمي (2022-2023)، متمنياً سموه لهم مزيداً من التفوق والنجاح.

وأبلغ سموه، خلال اتصال هاتفي مفاجئ، الطالبة ياسمين محمود عبدالله محمد علي، من مدرسة الراشدية للتعليم الثانوي للبنات، بحصولها على المركز الأول (مسار النخبة) على مستوى الدولة، معرباً سموه لها عن أمنياته بدوام التوفيق في مسيرتها التعليمية.

وقال سموه: «تحدثت مع ياسمين محمود عبدالله.. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة.. نبارك لكافة الخريجين.. ونبارك لجميع الآباء والأمهات.. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته.. ندعو الله أن يوفق الجميع.. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم.. ويحفظ وطنهم لهم».

كما توجه سموه بالشكر إلى جميع العاملين في القطاع التعليمي في الدولة على جهودهم المبذولة في تنشئة أجيال تقدر قيمة العلم الذي هو أساس بناء الأمم والحضارات، وقال سموه: «كما أشكر المعلمين والمعلمات.. وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم لتفانيهم خلال العام الدراسي، ومتفائلون بعام دراسي قادم أفضل وأجمل بإذن الله».

من جهتها، قدمت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الأوائل على تفوقهم الذي يعد تتويجاً لسنوات قضوها في الاجتهاد والمثابرة والعمل الدؤوب لاكتساب العلم والمعرفة، حتى حققوا هذا الإنجاز ليكونوا قدوة للأجيال المقبلة، داعية إياهم إلى التمسك بروح العزيمة والإصرار على التفوق خلال المرحلة الجامعية، ليحققوا طموحاتهم وآمال الدولة فيهم باعتبارهم رهانها للمستقبل.

وثمنت الأميري دعم القيادة لقطاع التعليم وحرصها الدائم على النهوض به ليكون في مصاف أعرق الأنظمة التعليمية في العالم، من خلال المتابعة الحثيثة لجميع مستجدات الخطط التطويرية، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإعداد أجيال مؤهلة علمياً ومعرفياً ومهارياً قادرة على استكمال ريادة الدولة وصدارتها وإضافة نجاحات جديدة في سجل الدولة الحافل بالإنجازات.

كما وجهت الشكر إلى أمهات وآباء الطلبة الأوائل، مؤكدة أن هذا التفوق هو خير حصاد لمن زرع في نفوس أبنائه حب العلم والمعرفة وساندهم وحفزهم لتحقيق الصدارة. كما أثنت على كل معلم وتربوي وإداري في الميدان لتفانيهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية السامية.

وكانت الطالبة ياسمين، قد أعربت عن فرحتها الغامرة باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن فرحتها بالتفوق تضاعفت وستظل تفاصيل المكالمة وكلمات تشجيع سموه لها محفورة في ذهنها طوال العمر، وستكون دافعاً لها لتحقيق النجاح والتفوق في حياتها العلمية والعملية.

وحصلت الطالبة الإماراتية ياسمين على المركز الأول في المراحل الدراسية كافة، وهي تجيد التحدث بالعربية والإنجليزية والألمانية بطلاقة، حيث تطمح إلى دراسة الهندسة الكهربائية، وسبق أن انضمت إلى برنامج الساعات المزدوجة في جامعة خليفة وجامعة الشارقة، كما ترشحت لجائرة القائد المؤسس وكرمت بميدالية في الحفل الختامي.

إلى ذلك أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أسماء الطلبة الأوائل في الصف الـ12 في التعليم العام والتعليم الخاص وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، شملت مسارات النخبة والمتقدم، والعام، والتطبيقي والعلوم المتقدمة، وضمت تسعة طلبة، واحتلت الطالبات ثمانية مراكز في القائمة وحل طالب وحيد ضمن قائمة أوائل الثانوية للعام الجاري، فيما حقق الطلبة المواطنون ستة مراكز في قائمة الأوائل مقابل ثلاثة مراكز لطلبة من مصر والأردن وسورية.

• احتلت الطالبات 8 مراكز ضمن قائمة الطلبة الأوائل في الصف الـ12.

■ محمد بن راشد:

• «تحدثت مع ياسمين.. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة».

• «نبارك لكافة الخريجين ولجميع الآباء والأمهات وللوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته».

• «أشكر المعلمين والمعلمات والقائمين على قطاع التربية والتعليم لتفانيهم خلال العام الدراسي».

• «ندعو الله أن يوفق الجميع.. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم.. ويحفظ وطنهم لهم».