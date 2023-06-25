إطلاق 8 مجسمات «بيغ زيرو» في أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن تعاونها مع شركة الدار العقارية، لتشجيع ثقافة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، عبر تولي «الدار» مسؤولية ثمانية مجسمات صفرية كبيرة «بيغ زيرو» تُستخدم في جمع عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة، لتسهيل عملية التخلص من هذه العبوات وإرسالها بعد ذلك لإعادة التدوير.

وسيتم وضع المجسمات الجديدة في ثمانية مواقع مختلفة حددتها شركة الدار، نظراً للإقبال الجماهيري الكبير عليها، وتتضمن: ياس مول، أحد أكبر وجهات التسوق في أبوظبي، كما ستتوافر المجسمات في عدد من مجمعات الدار السكنية مثل: أبراج البوابة، وأبراج القوس في جزيرة الريم، والمنيرة، والزينة، وياس إيكرز، بالإضافة إلى أكاديميات الدار التعليمية: الياسمينة، والبطين، والمعمورة. وأشارت إلى إطلاقها وشركة الدار حملة توعية على وسائل التواصل الاجتماعي لإرشاد الجمهور بشأن مواقع مجسمات «بيغ زيرو»، التي تحدد هدفاً طموحاً يتمثل في خفض استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.