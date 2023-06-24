استعدادات مكثّفة للحفاظ على النظافة العامة خلال العيد

أعلنت بلدية دبي استعداداتها للحفاظ على النظافة العامة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر جملة من التجهيزات والإجراءات الخدمية والرقابية، وبرامج وخطط العمل الفنية، وتكثيف الجهود الإشرافية والميدانية على أعمال النظافة العامة وإدارة النفايات، إذ خصصت أكثر من 3000 مشرف وعامل نظافة من عمالها ومن القطاع الخاص، إضافةً إلى 747 آلية ومركبة ستكون جاهزة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية، وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة، مع تطبيق عمليات التفتيش على نظافة المرافق الصحية العمومية.

وقال مدير إدارة عمليات النفايات في البلدية بالإنابة، المهندس سعيد صفر: وضعت بلدية دبي كل فرقها الميدانية على أهبة الاستعداد للحافظ على نظافة الطرق والمرافق العامة والمناطق السكنية والشواطئ، وجهزت الخطط التشغيلية اللازمة لجميع الحالات الطارئة التي تضمن الاستجابة السريعة للبلاغات مع تأمين متطلبات العمل من الموارد البشرية والآلية.

وأضاف: وفرت البلدية 2320 عامل نظافة، تابعين لها، و426 عاملاً تابعين للقطاع الخاص؛ يُشرف عليهم 250 مشرفاً ومراقباً مجهزين بالوسائل والمعدات التي ستغطي جميع أنحاء الإمارة، إضافةً إلى توزيع 45 وسيلة تخزين نفايات إضافية، لتغطية الحالات الطارئة واحتياجات المناطق الأكثر ازدحاماً.

وجهزت بلدية دبي فريقاً متخصصاً لمتابعة نظافة شواطئ دبي والقنوات المائية خلال عطلة العيد، يتكون من 97 عامل نظافة، و14 موظفاً إشرافياً ميدانياً، بواقع ثلاث ورديات عمل، و15 آلية ستغطي مسافة 13 كم طولياً من القنوات المائية، وما يزيد على 19 كم من الشواطئ العامة. كما جهزت فريقاً مكوناً من 52 عامل نظافة، وثمانية مشرفين لتغطية ما مجموعه 2400 كم طولي من الطرق الرئيسة بواقع ثلاث ورديات عمل. كذلك، أنجزت البلدية تنظيف جميع مصليات العيد في الإمارة البالغ عددها 10 مصليات.