بلدية مدينة دبا الحصن تنهي كافة استعداداتها وتعلن جاهزية المدينة لعيد الأضحى المبارك



أكد طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، استكمال جميع الاستعدادات اللازمة للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك في بيئة آمنة ومريحة توفر لسكان المدينة وزائريها تجربة فريدة وممتعة في أجواء عائلية مفعمة بالرفاهية والسعادة والمرح.



وقد جاء هذا التأكيد بعد جولة ميدانية للاطمئنان على جاهزية مرافق المدينة، نفذها كل من سعادة رئيس المجلس البلدي أحمد عبدالله بن يعروف النقبي وسعادة مدير البلدية طالب عبد الله اليحيائي؛ أعربا فيها عن ارتياحهما لمستوى الجاهزية والخدمات وشكرا الأقسام المعنية والفرق العاملة في الميدان. وقد شملت الجولة زيارة مصلى العيد والمقصب وسوق الخضار والأسماك كما شملت معاينة حالة الطرق ونظافة الشوارع والميادين والاطلاع على أعمال الزينة وتجميل المدينة.



وحول تفاصيل الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، أوضح طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن إدارة العمليات بالبلدية –ومنذ وقت مبكر- شرعت بتنفيذ خطة متكاملة تضمنت أعمال الصيانة والتنظيف في الطرق والأماكن العامة وتجهيز مصلى العيد والمقصب والأسواق والحدائق والمنتزهات، بما يضمن الصحة العامة ويلبي احتياجات السكان خلال أيام العيد، كما تصمنت حملات توعوية وتثقيفية حول الاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة العامة التي يجب اتباعها في تأدية شعائر العيد والاستمتاع بأجوائه، وبالإضافة لذلك فقد حرصت البلدية على إضفاء أجواء خاصة بالعيد فزينت الشوارع والميادين بالأشكال والمجسمات المضيئة وذوقتها بعبارات التهنئة التي تبهج النفوس وتبث الفرح والسرور في أرجاء المدينة.



وقد شدد مدير البلدية على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير المعلن عنها، وحذر من مخاطر التعامل مع القصابين الجوالين غير المرخصين، وأكد على ضرورة ذبح الأضاحي في المقصب؛ حيث تتحقق كافة الاشتراطات والإجراءات الصحية تحت إشراف صحي كامل من قبل مختصين وأطباء بيطريين.



وفيما يخص السلامة الشخصية لأهالي المدينة وزائريها من المواطنين والمقيمين فقد تمنى اليحيائي لهم عيدًا مباركًا وأوقاتًا سعيدة، وتمنى عليهم أن يتبعوا إجراءات السلامة، منوهًا إلى أن فرق البلدية متأهبة لخدمتهم على مدار 24 ساعة ومستعدة للتعامل مع أي طارئ يجري الإبلاغ عنه عبر الرقم (993).

وأشار إلا أن جهود الفرق الميدانية وفرق التفتيش والرقابة على سلامة الأغذية مستمرة ومكثفة خلال فترة العيد لتقديم أفضل مستويات الخدمة وضمان رفاهية السكان والزوار في مدينة دبا الحصن.



وفي ختام حديثه؛ ورفع سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن أسمى آيات التهاني والتبريكات وأجمل الأماني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما توجه بخالص التهاني إلى كافة أهالي مدينة دبا الحصن خاصة وإلى جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، داعياً الله عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات العربية المتحدة -حكومة وشعباً- بالخير واليمن والبركات..