أعطال الإطارات والمكابح والإضاءات تهدّد سلامة مستخدمي الطريق

أطلقت شرطة الشارقة، أمس، حملة «جدد مركبتك»، خلال مؤتمر صحافي في مركز خدمات المرور والترخيص، بهدف تشجيع أصحاب المركبات على تجديد مركباتهم تعزيزاً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، لاسيما في فصل الصيف، نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من تلف لبعض قطع المركبة. وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد خالد محمد الكي، إنه تم تدشين 18 موقعاً فنياً لفحص المركبات في إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد المركبات التي تم فحصها في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 263 ألفاً و 804 مركبات، وبلغ عدد المركبات المسجلة 376 ألفاً و 33 مركبة، بالتعاون مع الشركاء المعتمدين المتمثلين في إينوك ورافد وموتورجيك، لافتاً إلى أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

بدوره، أكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد عمر بوغانم، أن عدم صلاحية المركبة يشمل الإطارات والمكابح والإضاءات؛ ما قد ينتج عنه وجود أعطال وخلل بأجهزتها، وقد تكون تلك الأعطال غير واضحة، ولا تظهر إلا من خلال الفحص الدوري الشامل عند تجديد المركبة. من جانبه، قال مدير إدارة الحوادث والخدمات المساعدة على الطرق بشركة «رافد»، عبدالرحمن بن كنون الشامسي، إن مشاركة «رافد» في مؤتمر «حملة جدد مركبتك» تتمثل في حملة توعية للجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقاعدة البيانات المتوافرة لدينا، لافتاً إلى أنه تم إطلاق مركبة للفحص في الموقع على حسب طلب المتعامل عبر تطبيق رافد الذكي أو عبر الاتصال بمركز الاتصال والتحكم في «رافد»، حيث نقوم بزيارة صاحب المركبة في مكان تواجده وعمل الفحص اللازم، شريطة ألا يزيد عمر المركبة عن ثلاث سنوات، كما تقدم الشركة عدداً من القسائم الترويجية والهدايا لتحفيز السائقين على فحص مركباتهم بشكل مستمر.