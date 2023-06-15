600 دراجة نارية لدعم قطاع توصيل الطلبات في دبي

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات عن تشغيل أسطول من 600 دراجة نارية، لتوفير خدمات توصيل الطلبات للمؤسسات التجارية في القطاع الخاص، بهدف إيجاد حلول نقل وتوصيل متميزة وموثوقة لمختلف المؤسسات التجارية المعنية بتوصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، والمطاعم، وتجارة التجزئة.

ويبلغ إجمالي التشغيل الفعلي للخدمة 600 دراجة نارية، كما تسعى المؤسسة إلى التوسع في عمليات التشغيل لتشمل 990 دراجة نارية حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، منصور رحمه الفلاسي، أن المؤسسة توفر أحدث أنواع الدراجات النارية والسائقين الذين يتميزون بالكفاءة العالية والتأهيل، حسب أفضل الممارسات، وذلك لضمان تقديم خدمات توصيل آمنة للمتعاملين. وتمتلك المؤسسة أسطولاً جديداً من الدراجات النارية المزودة بمواصفات السلامة، وتتم متابعتها بأحدث أجهزة التتبع، ومركز تحكم تشغيلي على مدار الساعة، إلى جانب ما يتمتع به فريق العمل في المؤسسة من احترافية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين من المؤسسات في ما يتعلق بتشغيل المركبات وتتبعها وصيانتها، كما تتميز الخدمة بأنها تحافظ على هوية العلامات التجارية للشركات المتعاقدة مع المؤسسة.

وتسعى المؤسسة إلى إسعاد المتعاملين من قطاع المؤسسات من خلال تطوير الخدمات والأنظمة واستخدام أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، وتطبيق أرقى المعايير العالمية، ما يعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع النقل. وأكد أن خدمة التوصيل التي تقدمها المؤسسة تأتي في إطار سعيها نحو المساهمة في قطاع خدمات التوصيل بإمارة دبي .