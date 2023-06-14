سلطان النيادي ينشر صوراً لـ "بيبرجوي" في بحر العرب

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صوراً للإعصار المداري بيبرجوي في بحر العرب.

وقال النيادي في تغريدة أرفق معها الصور "مثل ما وعدتكم في الفيديو السابق صور للإعصار المداري بيبرجوي في بحر العرب صورتها لكم على مدار يومين من محطة الفضاء الدولية".

وكان النيادي نشر أمس مقطع فيديو لمشاهد حصرية من الفضاء للإعصار المداري في بحر العرب، وعد من خلاله متابعيه أنه سينشر صور للإعصار المداري في بحر العرب.

مثل ما وعدتكم في الفيديو السابق 📸 صور للإعصار المداري #بيبرجوي في بحر العرب صورتها لكم على مدار يومين من محطة الفضاء الدولية 🌩️ pic.twitter.com/ohQaCerX17 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 14, 2023