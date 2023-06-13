محمد بن راشد: نشاط أخي محمد بن زايد الخارجي والداخلي عنوان لنشاط الوطن وسرعته التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن نشاط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الداخلي والخارجي "عنوان لنشاط الوطن وحركته الدائمة وسرعته التنموية التي رسخت مكانته العالمية"

وقال صاحب السمو: أثناء لقائي اليوم بأخي رئيس الدولة حفظه الله بقصر البحر بأبوظبي.. نشاط أخي الشيخ محمد الخارجي والداخلي عنوان لنشاط الوطن وحركته الدائمة وسرعته التنموية التي رسخت مكانته العالمية.