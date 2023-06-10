3 مواقع جديدة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات الشمالية

قالت «الاتحاد للكهرباء والماء» إنها ستقوم بزيادة عدد محطات شواحن السيارات الكهربائية في الإمارات الشمالية، وضمان توافرها في ثلاثة مواقع حيوية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والطرق السريعة.

وأشارت إلى أنها قامت بتركيب أكثر من 37 محطة شحن للسيارات الكهربائية في الإمارات الشمالية، مضيفة أن من أبرز أهداف شروع محطات شحن السيارات الكهربائية توفير البنية التحتية الملائمة التي تسمح بانتشار هذا النوع من المركبات، وتشجيع الأفراد على اقتناء السيارات الكهربائية.

وأوضحت أنها أبرمت أخيراً مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتأسيس علاقة تعاون طويلة الأمد لدراسة سبل تطوير شبكة الشواحن الكهربائية في الإمارات الشمالية وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية.

وأضافت أنه سيتم تيسير زيادة عدد السيارات الكهربائية في الإمارات الشمالية من خلال توفير بنية تحتية متكاملة للشواحن الكهربائية وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، من خلال التحول إلى الاستدامة وتقليل انبعاث الكربون في قطاع النقل من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتعزيز التوعية بأهمية التحول إلى السيارات الكهربائية في المجتمع من خلال إجراء حملات توعية وأنشطة مشتركة.

وأشارت إلى أن أكثر من 1500 مستخدم اعتمدوا على محطات الشاحن الأخضر التابعة للاتحاد للكهرباء والماء، حيث تنقسم محطات الشواحن الخضراء إلى نوعين، محطات الشحن السريع التي توجد في محطات البترول على الطرق السريعة، والتي تقوم بشحن المركبة خلال مدة تراوح بين 20 إلى 40 دقيقة، ومحطات الشحن العادي وتوجد في عدد من المراكز التجارية والهيئات والدوائر الحكومية والمستشفيات، حيث تقوم بشحن المركبة خلال مدة تراوح من ساعتين إلى أربع ساعات.