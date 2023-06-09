80 % ارتفاع رخص القيادة الجديدة للدراجات في الفجيرة

أظهرت إحصاءات حديثة لوزارة الداخلية عن ارتفاع أعداد الرخص الجديدة لقيادة الدرجات النارية بنسبة 80% خلال العام الماضي في الفجيرة، إذ بلغت أعدادها الصادرة من دائرة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة 7977، مقارنة بالعام الذي سبقه والتي بلغت 1663. وكانت الإحصاءات الصادرة من وزارة الداخلية في الكتاب الإحصائي السنوي من مركز الفجيرة للإحصاء، بيّنت أن عدد رخص قيادة الدراجات النارية في الفجيرة بلغ 2735 خلال عام 2021، بينما بلغ إجمالي الرخص خلال العام الماضي 9056 رخصة.

من جهتها، قامت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية بحملات توعية تحت شعار «القيادة الآمنة للدراجات النارية»، تجسيداً للهدف الاستراتيجي للوزارة وقطاع المرور، والمتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية. وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن الدراجات النارية لا تُشكل أرقاً للجهات المرورية إذ يتم مخالفاتها بقوانين المرور والسير وضبطها كحال المركبات. وأضاف أن أغلبية الشكاوى الواردة لإدارته فردية ويتم التعامل معها بشكل فوري في حال كان قائد الدراجة النارية مخالفاً للاشتراطات المرورية.

ولفت إلى أن إدارته تقوم بتكثيف التوعية الموجهة لسائقي الدراجات النارية المنتشرين بكثرة على الطرقات والشوارع العامة، إذ تهدف هذه الحملات إلى رفع مستوى الإدراك والوعي المروري.

وأكد الظنحاني أنه تم رصد سلوكيات سلبية لأصحاب دراجات نارية غير ملتزمين بإجراءات السلامة المرورية، وبقواعد السير والمرور والتي تمثلت في عدم الالتزام بخط السير، والتجاوز بتهور والدوران بصورة خاطئة.