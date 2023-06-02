محمد بن راشد: رضى المتعاملين عن الخدمات حق أصيل ومبدأ نبيل في عمل أي جهة

اطلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، على مجموعة من تقارير المتسوقين السريين، كان أحدها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأشاد سموه بالمدير التنفيذي وفريق عمل المؤسسة.

وقال سموّه في تغريدة على «تويتر»: «وصلتني اليوم مجموعة من تقارير المتسوقين السريين، كان أحدها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان..».

وتابع سموه: «وجدنا مديرها التنفيذي على كاونترات الخدمة يستقبل المتعاملين، ويسرّع الإجراءات ويساهم في تخليص المعاملات.. وأكد لنا المتسوق السري أن تقديم الخدمة لم يتجاوز الخمس دقائق».

وأضاف سموه: «شكراً لفريق العمل وللمدير التنفيذي عمر بوشهاب.. رسالة للجميع: المتعاملون والجمهور هم سبب وجود الجهة.. وهم سبب توظيف كادرها.. ورضاهم عن الخدمات حق أصيل، ومبدأ نبيل في عمل أي جهة.. ومهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا.. وسنظل نبعث متسوقين سريين للجميع، كما كنا نفعل خلال الـ30 عاماً السابقة».

■ محمد بن راشد اطلع على مجموعة من تقارير المتسوقين السريين.

نائب رئيس الدولة:

• «مهما تطورت بلادنا، ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا».

• «مستمرون في إرسال متسوقين سريين للجميع.. كما كنا نفعل خلال الـ30 عاماً السابقة».