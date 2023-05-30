اعتماد جداول امتحانات الصفوف من الـ 3 إلى الـ 12

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري، لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم للصفوف من الثالث حتى الـ12، حيث ستبدأ الامتحانات للصفوف من الثالث إلى الـ12 في السابع من يونيو المقبل، وتتواصل لغاية 16 من الشهر ذاته، فيما سيتم الإعلان عن النتائج بدءاً من 22 يونيو المقبل ولغاية 26 من الشهر نفسه وفقاً للحلقات الدراسية.

وسيتقدم الطلبة للامتحانات في فترتين، الأولى كتابية من التاسعة حتى الـ10 صباحاً، والفترة الثانية الإلكترونية من الـ10 حتى 11:30 صباحاً إلكترونياً، للصفوف من الخامس حتى الـ11، أما طلبة الصف الـ12 بجميع مساراته فتبدأ امتحانات الفترة الأولى من 12 حتى الواحدة ظهراً كتابياً، أما الفترة الثانية فتبدأ من الواحدة وتستمر حتى 2:30 مساء للاختبار الإلكتروني.

ولفتت المؤسسة إلى أن زمن الامتحان يوم الجمعة سيكون من التاسعة حتى الـ11 صباحاً، أما طلبة الصفين الثالث والرابع فيخضعون لفترة امتحانية واحدة من الـ8:30 حتى الـ10:30 صباحاً.

وأوضحت المؤسسة أن الامتحانات تطبق ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق ورقياً وإلكترونياً - حسب المادة والصف - للصفوف من الخامس حتى الـ12 من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وأفادت المؤسسة في الجداول الزمنية بأنه سيتم تطبيق الامتحان كتابياً وإلكترونياً لمادة اللغة الإنجليزية للصف الـ12، مشددة على ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة إلى المدرسة خلال الامتحان.

ويقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التعليم الخاص، جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مع منسقي الفروع المدرسية، على أن يقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التسامح الامتحانات في مدارسهم، وتطبق امتحانات إلكترونياً وورقياً للصفوف من الخامس حتى الـ12 لمواد اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء والعلوم.

وبينت المؤسسة أنها ستعقد الامتحانات التعويضية خلال الفترة ما بين 19 و23 يونيو للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول، فيما حددت المؤسسة الفترة ما بين 6 و12 يوليو لامتحانات الإعادة وسيتم الإعلان عن نتائجها في 13 و14 يوليو.

وعممت المؤسسة دليل الاستعداد لامتحانات الفصل الثالث على جميع المدارس الحكومية، مؤكدة تشكيل لجان امتحانية للإشراف على سير الامتحانات.

ويستهل طلبة الصف الـ12 امتحاناتهم بمادة الفيزياء للمسارات العام والمتقدم والنخبة، فيما سيتقدم طلبة المسار التطبيقي لامتحانات العلوم التطبيقية، وسيختتم امتحاناتهم في 16 من يونيو المقبل بمادة الكيمياء أو الأحياء.