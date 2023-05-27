«الخارجية» تدعو للتأكد من تأشيرة العمالة المصاحبة عند السفر

دعت وزارة الخارجية، المواطنين المسافرين، لقضاء عطلة الصيف خارج الدولة، إلى التجهيز المسبق للرحلة، والتحقق من الإجراءات المطلوبة لإصدار تأشيرة العمالة المساعدة المرافقة للمسافر قبل موعد السفر بوقت كاف.

ودعت المسافر الإماراتي إلى التسجيل في خدمة «تواجدي» التي تسهل التواصل معه في حالات الأزمات والطوارئ بهدف مساعدته وتنسيق عودته إلى الدولة، ويمكن التسجيل في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.

ونصحت ضمن إرشاداتها لتجنب التعرض للسرقة خلال السفر، مواطني الدولة باستخدام البطاقات الائتمانية، وتجنب إبراز مبالغ كبيرة من النقود في الأماكن العامة، والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق الشخصية، والتأكد من حفظ الأصول في مكان آمن، وتجنب لبس المجوهرات التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة.

وأكدت أهمية مراعاة مجموعة من الإرشادات قبل السفر، ومنها التأكد من حجز تذكرة واحدة تحتوي على وجهات الترانزيت وعدم فصلها في تذاكر مختلفة، والحرص على تجهيز مستندات السفر الخاصة بك والتأكد من حملها قبل مغادرة مقر السكن، والحرص على الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات لتجنب فوات رحلة الطيران، ودعت وزارة الخارجية إلى أهمية الاطلاع على صفحة إرشاداتها للمسافر الإماراتي على موقعها الإلكتروني، والتأكد من صلاحية جواز السفر لمدة تغطي فترة السفر على أن لا تقل مدة الصلاحية عن ستة أشهر، والالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها في بلد الوجهة.

وأكدت وزارة الخارجية أن فرقها على أتم الجاهزية لاستقبال البلاغات والتعامل معها على مدار الساعة، مشيرة إلى أنها خصصت خط طوارئ للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني دولة الإمارات في الخارج.

«الخارجية» خصصت خط طوارئ للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني دولة الإمارات في الخارج.