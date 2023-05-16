تجديد 3845 جواز سفر في مطار دبي خلال 3 أشهر

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأنها أنجزت أكثر من 73 ألف معاملة تجديد جواز سفر للمواطنين بمطار دبي خلال ثماني سنوات، مؤكدة أن الخدمة تنجز خلال دقائق معدودة وتقدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري لـ«الإمارات اليوم»، إن «إقامة دبي» تواصل إصدار جواز السفر الإماراتي الذي صنف ضمن أقوى الجوازات في العالم، على مدار الساعة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة أسهمت في صياغة ملامح مستقبل الخدمات من خلال استشراف المستقبل وقراءة توقعات المتعاملين، فضلاً عن أتمتة الخدمات ودمج الممكنات الرقمية فائقة الذكاء، من أجل تقديم خدمات وبنية رقمية ذات كفاءة وفاعلية، لضمان توفير أفكار ريادية وحلول مبتكرة ونوعية تعزز جودة الخدمات، وتكرس مكانة دبي إحدى أفضل المدن العالمية في مجال في تقديم الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الإدارة جدّدت 3845 جواز سفر إلكترونياً لمواطني الدولة في مركز إسعاد المتعاملين بمطار دبي الدولي مبنى رقم 3 خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبدأت الإدارة في تقديم هذه الخدمة المتميزة التي تتيح للمسافرين الإماراتيين تجديد جوازاتهم قبيل سفرهم لتجنيبهم اللجوء إلى تأجيل أو إلغاء السفر، منذ نحو ثماني سنوات، وتحديداً مطلع 2015، من أجل سعادة المتعامل والتخفيف عنه وعدم تحميله أعباء كثيرة في حال انتهاء المدة القانونية لصلاحية جواز سفره. وتمكّنت هذه الخدمة من تجديد 73 ألفاً و148 جوازاً منذ إطلاقها حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن جواز السفر الإماراتي يحتل أعلى المراتب العالمية من حيث القوّة والنفوذ، فهو يصنف أقوى جواز في العالم.