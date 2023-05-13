43 مبتكراً في مجال الاستدامة يعرضون مشروعاتهم في «إكسبو لايف»

عرض 43 مبتكراً من 37 دولة ابتكاراتهم في مجال الاستدامة، في مدينة إكسبو، ضمن المشاريع المختارة في الجولة السادسة من برنامج إكسبو لايف، والتي تركز على الحلول ذات الصلة بمكافحة تغير المناخ.

وأكدت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «كيسك» المتخصصة في مجال التكنولوجيا الخضراء، باسمة عبدالرحمن، أن الإمارات من الدول الرائدة في مجال الاستدامة، بما تمتلكه من رؤية ثاقبة نحو عمل مستدام في القطاعات كافة، وبما تتخذه من خطوات ثابتة ومتلاحقة في هذا المجال.

وأوضحت باسمة عبدالرحمن التي تشارك في العرض، لـ«الإمارات اليوم» أن شركتها، ومقرها العراق، تأتي ضمن أربع شركات عربية تشارك في فعالية إكسبو، والشركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الخضراء، وتركز على تنفيذ وتوفير حلول الطاقة الشمسية، ومراقبة وإدارة مشروعاتها (الطاقة الشمسية) ومنتجاتها.

وأضافت أن المشاركة في مؤتمر الأطراف Cop28، يعتبر دعماً معنوياً للجهات المشاركة، خصوصاً أن هذه النسخة من المؤتمر تستضيفها دولة الإمارات، بما يؤشر إلى تميز هذه النسخة تنظيمياً.

من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف للابتكار، يوسف كيرز: «يبدو جلياً من كمّ المشروعات المتقدمة ونوعيتها والحلول التي رأيناها من جميع أنحاء العالم إبداع المجتمع العالمي في المساهمة في معالجة قضية التغير المناخي».

وتشمل المشروعات مبادرة من دولة الإمارات لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور، وشركة هندية تصنع مواد بناء سالبة الكربون، ومشروعاً مقره بوروندي يقوم بتحويل مخلفات الموز إلى مواد تغليف صديقة للبيئة، ومزرعة تربة عضوية متجددة بقيادة النساء في لبنان قادرة على إنتاج غذاء أكثر بثلاثة أضعاف من المعدلات العادية والإسهام في الحد من تغير المناخ.