«معاً» تطلق برنامجاً لمعالجة «الأولويات الاجتماعية»

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن إطلاق منحة برنامج التطوع المجتمعي لعام 2023 كجزء من برنامج «معاً» للمنح.

وفتحت المجال للمشاركة أمام الشركات غير الربحية المرخصة والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية والمدارس والأوساط الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، حيث يمكنهم التقدم بطلب لتنفيذ مجموعة من برامج التطوع المجتمعي الممولة من المنح، أو اقتراح مبادرات جديدة تهدف إلى تمكين المتطوعين وتعزيز دورهم ومساهمتهم في التعامل مع الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.

وتوفر الهيئة أكثر من 27 برنامجاً مختلفاً حيث يمكن للمتطوعين اختيار ما يناسبهم من مختلف الموضوعات والأنشطة، بما في ذلك مبادرات تطوع مجتمعية تهدف إلى تعزيز الصحة البدنية لأفراد المجتمع. وتوفر الهيئة برنامجين يركزان على تعزيز حياة كبار المواطنين والمقيمين، حيث يشجع برنامج «علّم وتعلّم» المتطوعين، على تعليم كبار المواطنين والمقيمين المهارات الرقمية لتمكينهم من استخدام التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يسعى برنامج «رحلة الأجيال» لتوفير 400 متطوع يقومون بزيارة هذه الفئة المجتمعية في منازلهم والمشاركة معهم في أنشطة مرتبطة باهتماماتهم.

ويركز برنامج «تمكين المرأة» على السيدات اللاتي تراوح أعمارهن بين 30 و40 عاماً، حيث يقوم المتطوعون بمساعدتهن على تطوير قدرتهن على مواجهة عوامل التوتر الرئيسة في حياتهن والمتصلة بالمسائل العائلية أو المهنية أو الاجتماعية.