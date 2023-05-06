وفاة مواطنين في حادث مروري بمسافي الفجيرة

توفي شاب مواطن (19) عاماً وامرأة مواطنة (28) عاماً بحادث تصادم مركبتين على طريق غير مزدوج في شارع المؤدي من منطقة مسافي بإمارة الفجيرة إلى شارع دبا -مسافي، وفق مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبد الله الظنحاني.

وذكر بأن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في القيادة العامة بالفجيرة يفيد بوقوع حادث اصطدام بين مركبتين على طريق غير مزدوج في امارة الفجيرة وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة والاسعاف الوطني إلى موقع الحادث لحظة تلقي البلاغ في الساعة السابعة صباحاً السابعة صباحاً من يوم الخميس الماضي، والذي تبين وقوعه نتيجة التجاوز الخاطئ في طريق غير مزدوج أدى لاصطدام المركبين بحادث بليغ.



وأشار إلى أنه تم نقل جثمان المتوفيين إلى المستشفى، فيما تسلم إدارة المرور والدوريات ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.



ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين إلى التقيد بالتعليمات المرورية وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدم إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار، وتجنب الانحراف المفاجئ، والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.