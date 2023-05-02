"طرق دبي" تفتتح نفق مسار الدراجات الهوائية في منطقة ميدان بطول 160 متر

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات نفق مسارات الدراجات الهوائية في منطقة ميدان، بإجمالي طول 160 متر، وعرض 6.6 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 800 دراجة هوائية في الساعة، ويأتي المشروع في إطار جهود الهيئة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمسارات الدراجات الهوائية، وربطها بالمناطق السكنية، ومناطق الجذب في الإمارة، بما يشجع السكان والزوار على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتوفير تجربة قيادة آمنه لمستخدمي الدراجات الهوائية، إلى جانب تطبيق أفضل وأحدث اشتراطات السلامة لتعزيز سلامة قائدي الدراجات الهوائية خلال مزاولتهم لهذه الرياضة.

وتضمن المشروع الذي يعد جزء من مشروع تطوير تقاطع ميدان، حيث جرى تحويل التقاطع السطحي لمسار الدراجات الهوائية مع شارع الميدان، إلى نفق يوفر حركة حرة ومستمرة على مسار ميدان، ويقلل من زمن الانتظار للدراجين نظراً لإلغاء التقاطع السطحي، كما يسهم في خدمة مستخدمي مسارات الدراجات من خلال ربط المشاريع التطويرية بمنطقة ميدان وند الشبا ونادي الدراجين بالمسار.

وروعي في تصميم وتنفيذ نفق مسارات الدراجات تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، كما يتوافق مع طبيعة المنطقة، حيث يعبر التصميم الداخلي للنفق عن مستويات الهضاب والتلال بوقت الغروب، إضافة إلى ذلك يتضمن النفق إنارة نهارية وليلية للحفاظ على الرؤية الواضحة لقائدي الدراجات في مختلف الأوقات.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ نفق مسارات الدراجات الهوائية في منطقة ميدان، يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة لتوفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق إمارة دبي، كما يعد هذا الإنجاز جزءًا من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية، ويهدف إلى ربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية إلى 819 كم بنهاية عام 2026.